Следственный комитет выдвинул обвинения Сергею Тихановскому и его соратникам 39 9.06.2020, 9:54

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Сергей Тихановский

Фото: euroradio

В заявлении СК названы две статьи.

Следственный комитет сообщил, по каким статьям выдвинуто обвинения народному блогеру Сергею Тихановскому и его соратникам.

«Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси», - говорится в сообщении.

Накануне невеста задержанного вместе с Тихановским Вергилия Ушака сообщила ПЦ «Весна», что ее жениху предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, либо активное участие в таких действиях). Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде штрафа, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Обвинение по этой же статье предъявлено и Артему Сакову. Как сообщила правозащитникам его мама, Артем остается под стражей.

Санкция ст.342 предусматривает штраф, арест или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. По ст.364 грозит арест или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Очевидцы событий и независимые СМИ назвали это провокацией.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенными потребовали его освобождения.

Юристы общественной организации «Правовая инициатива» подали сообщение о задержании Сергея Тихановского в рабочую группу по произвольным задержаниям ООН. В сообщении отмечается, что собрание, которое организовал Сергей Тихановский, было исключительно мирным, а сотрудники милиции не предприняли никаких мер для защиты участников мирного собрания от противников, имеющих провокационные цели.

Сейчас по «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.

Ранее координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил, что к Лукашенко и его силовикам, к Ермошиной и Центризбиркому может быть применима статья 357 УК РБ (Захват или удержание государственной власти неконституционным путем), которая предусматривает в том числе смертную казнь.