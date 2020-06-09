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Коронавирус бушует в Борисовском районе

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  • 9.06.2020, 10:14
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Коронавирус бушует в Борисовском районе

В центральную районную больницу свозят пациентов из деревень.

Вспышка Covid-19 в Борисовском районе Минской области. В Центральную районную больницу свозят пациентов из деревень района, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Новый всплеск заражения в Борисовском районе после небольшого затишья. Каждый день привозят в Центральную районную больницу новых зараженных. Большинство – из деревень района", - пишет сотрудник больницы.

"Случай коронавируса в деревне Кострица Борисовского района. У мужчины 38 лет двусторонняя пневмония, лечится дома, жена продолжает работать, обслуживает пожилых людей. Дети продолжают общаться со сверстниками", - пишет читатель.

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