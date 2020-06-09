«Таракан испугался меня, 14-летнего паренька с плакатом» 15 9.06.2020, 10:28

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У «Саши три процента» совсем сдали нервы.

Молодой участник легального пикета 7 июня на Комаровке в Минске рассказал телеграм-каналу МКБ свою историю:

"Добрый день. Хотелось бы рассказать о своем опыте общения с нашей "народной" милицией.

Я стоял вчера с плакатом на Комаровке. Спустя какое-то время приезжает обычная машина, оттуда выходят 2 человека: один в форме, второй — в гражданской. Подходят ко мне и говорят: "Пройдемте, пожалуйста, в машину". На мои вопросы зачем и покажите свое удостоверение никто не хотел отвечать.

Действительно, к чему такие формальности, когда ты являешься подстилкой Саши 3%.

Дальше еще лучше: они берут меня за руки и силой тянут в джип. Уже по дороге в отделение они забирают у меня телефон и выключают его (насколько я понимаю, на это у них не было никакого права). В отделении я провел 3 часа, пока меня оттуда не забрал отец. Сказали, что позвонят в школу, чтобы рассказать, чем я занимаюсь.

Такой большой таракан, у которого поддержка, по его словам, 80-90%, испугался 14-летнего паренька с плакатом.

Просто из-за того, что я высказал свое мнение, меня хотят выгнать из школы.

Вот это я понимаю, страна для жизни".