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В Ливии восстанавливается нефтедобыча

  • 9.06.2020, 10:28
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В Ливии восстанавливается нефтедобыча

Войска Хафтара отступают.

В Ливии возобновляется добыча нефти на промыслах, ранее заблокированных из-за боевых действий, сообщили некоторые арабские СМИ. Добыча восстанавливается, в частности, на крупном месторождении «Эль-Филь», где до января 2020 года добывалось 70 тысяч баррелей нефти в сутки. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (ННК) пока официально не подтвердила факт начала работ, передает «Радио Свобода».

«Эль-Филь» – второе месторождение, на котором возобновляется добыча. Днём ранее ННК подтвердила возобновление нефтедобычи на крупнейшем в Ливии месторождении «Эш-Шарара». «Первый этап начнётся с производства 30 тыс. баррелей в сутки. На полную мощность промысел выйдет, вероятно, через три месяца, когда удастся восстановить мощности, повреждённые в ходе конфликта», – заявила Национальная нефтяная корпорация.

В январе 2020 года, в преддверии берлинских многосторонних переговоров об урегулировании конфликта в Ливии, войска генерала Халифы Хафтара (командира Ливийской национальной армии) начали блокировать работу нефтепромыслов, экспортных терминалов на морском побережье, нефтепроводов на востоке и юго-востоке Ливии. Вся нефтедобывающая и транспортная трубопроводная система была выведена из строя.

Оператором проекта «Эш-Шарара» является совместное предприятие NOC с французской Total, испанской Repsol, австрийской OMV и норвежской Equinor. Работами на "Эль-Филь" управляет совместное предприятие ливийской госкорпорации с итальянской Eni.

Международные агентства сообщали в последние дни, что войска Хафтара оставили некоторые из своих позиций под давлением войск признанного международным сообществом правительства Файеза Сарраджа, которого поддерживает Турция. В понедельник поступили сообщения об ожесточённом сопротивлении войск Хафтара в районе города Сирт.


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