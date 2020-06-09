Уходи!11
- 9.06.2020, 10:37
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Ответ белорусов «Саше три процента».
Песня музыкальной группы TOR BAND из Рогачева «Уходи!», которая уже стала гимном белорусских протестов, стремительно набирает популярность в интернете.
Читатель сайта Charter97.org прислал неофициальный клип на песню, в которой белорусы прогоняют Лукашенко.
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