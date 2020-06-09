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В переговорах по Донбассу будут участвовать известные украинские журналисты

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  • 9.06.2020, 10:52
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В переговорах по Донбассу будут участвовать известные украинские журналисты

Офис президента Украины пригласил в ТКГ Cергея Гармаша и Дениса Казанского. 

Украинские журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский будут участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе как представители ОРДЛО, пишет "Украинская правда".

Уже 9 июня Гармаш и Казанский будут участвовать в работе ТКГ.

"Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО.

Звучит страшно. На самом деле я уже пять лет говорю на всех эфирах: если уж вам так дороги Минские соглашения, а в них записано обязательство Украины "консультироваться" и "согласовывать" некоторые законопроекты с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области", то я тоже из Донецка, ведите переговоры со мной!..", - заявил Сергей Гармаш.

"С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу… Речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет.

Речь о другом. Дело в том, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений, который вы сами можете найти в сети, есть пункты 11 и 12, в которых говорится, что вопросы, касающиеся местных выборов в отдельных районах, а также закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

При этом, в документе, как вы можете сами убедиться, нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как ЛНР и ДНР, нигде не упоминаются. И соответственно нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать.

Долгое время от отдельных районов выступали почему-то граждане России – Дейнего и Никонорова, которых никто не выбирал и которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса. При этом переселенцы – коренные дончане и луганчане, которые родились и выросли на Донбассе, и которых террором и преследований вынудили уехать, почему-то были лишены возможности решать судьбу своего родного региона.

Теперь же ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и я. И у нас уж точно не меньше прав представлять отдельные районы.

Во-первых, в отличие от боевиков ЛДНР мы не являемся преступниками (не отжимали, не мародерствовали, не пытали людей на подвалах), во-вторых, мы не являемся гражданами России и имеем только украинские паспорта. Граждане РФ не имеют никакого права указывать, как нам в Украине жить и какие законы принимать", - cказал Денис Казанский.


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