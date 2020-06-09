Суперраспространители: кто заражает коронавирусом 1 9.06.2020, 11:02

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Категории переносчиков, которые ответственны за подавляющее большинство случаев COVID-19.

Коронавирус передают только 30 процентов зараженных

Почти ни одна крупная эпидемия в истории человечества не прошла без так называемых суперраспространителей.

Зараженные коронавирусом не только очень по-разному переносят болезнь, но и со столь же разной интенсивностью распространяют эту инфекцию среди других людей.

Исследователи подсчитали, что среди зараженных есть суперраспространители, которые ответственны за подавляющее большинство случаев COVID-19. Издание корреспондент.net рассказывает подробности.

Случаи с суперраспространителями происходят чаще ожидаемого

Далеко не каждый контакт с человеком, инфицированным коронавирусом, заканчивается заражением. В среднем инфицированный заражает 2-3 человека.

Еще в начале эпидемии было ясно, что риск передать новый вирус или заразиться самому зависит от доза, то есть количество вирусов, с которым контактирует человек", - поясняет издание.

Ученые только начинают изучать, при каких обстоятельствах и в каких ситуациях следует соблюдать особую осторожность, и в этом им помогают исследования, в которых прослеживается контакт зараженного человека с другими людьми.

Вирусолог Муге Чевик из британского Университета Сент-Эндрюс приводит данные китайского исследования, основанное на изучении 2147 случаев тесного контакта 157 зараженных коронавирусом.

В общей сложности заразились шесть процентов контактных людей. При этом, 18-22 процента зараженных получили инфекцию от тех, с кем проживают вместе или тесно общаются. Еще 11 процентов заразились в транспорте.

Большинство людей передавали новый коронавирус менее чем двум-трем людям, однако меньшинство зараженных передавало вирус значительно большему числу людей в ситуациях так называемого суперраспространения.

В США ученые сообщили о зараженном, который предположительно заразил 15 человек во время 3-часовых похорон, 2-часового совместного обеда и торжества в семейном кругу.

В бостонском приюте для бездомных 36 процентов из 408 находившихся там людей заразились вирусом после 2-дневного пребывания с одним зараженным.

Группа ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Института Алана Тьюринга выяснила, что подавляющее большинство случаев передачи вируса от человека к человеку - порядка 80 процентов - приходится всего на десять процентов носителей вируса.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, одни зараженные SARS-CoV-2 практически не несут угрозу окружающим, другие же - передают его сразу множеству посторонних.

В конце мая эпидемиологи университета Гонконга и французского института Пастера, опубликовали результаты исследования, которое показало, что 70 процентов зараженных коронавирусом не передали инфекцию вообще никому.

"Пока что у нас сложилась такая картина. Случаи с суперраспространителями происходят чаще, чем мы ожидали, и чаще, чем можно было бы объяснить удачей", - заявил Business Insider один из авторов исследования Бен Каулинг.

При этом отмечается, что выводы исследования не означают, что одни люди более заразны, чем другие, подчеркивает издание. Просто некоторые, по словам Каулинга, занимаются чем-то, что обеспечивает им доступ к большему числу людей в помещениях, способствующих распространению вируса.

Выводы исследования могут помочь странам мира разрабатывать ответы на будущие волны коронавируса, заявил Каулинг Business Insider.

"Мы будем в гораздо более выгодной позиции с точки зрения борьбы со второй волной этой осенью. Это знание дает нам шанс принять более просчитанные меры, не вводя снова полный карантин", - отметил он.

По словам ученого, нужно определить, сколько человек на квадратный метр - это "допустимо". Бары и рестораны, вероятно, можно заполнять на 50 процентов, отметил он.

Для вирусных заболеваний такая ситуация естественна. Под правило 20/80, описывающее ситуацию, когда за большинство случаев заражения ответственна лишь малая доля инфицированных, подпадают, например, ВИЧ, корь, Эбола и другие коронавирусы.

Так, ВИЧ передается гораздо чаще не от человека к человеку, например, при половом контакте, а через иглу шприца, который используется несколькими людьми.

Один из самых известных случаев суперраспространения произошел в феврале 2003 года, с 64-летнии китайским врачом Лю Цзяньлунь из университета Чжуншань в Гуанчжоу.

Он чувствовал себя простуженным, но коллеги не нашли тревожных признаков, и, загрузившись антибиотиком, Лю поехал в Гонконг на свадьбу сестры. Поселился он в отеле Metropole на девятом этаже.

Там врачу стало плохо, его вырвало в коридоре, он кашлял. В гостинице Лю заразил 23 человека из разных стран - они развезли коронавирус в Канаду, Вьетнам, Сингапур и другие государства.

Врачам удалось выяснить, что в Китае их коллега лечил пациентов с атипичной пневмонией SARS. Через две недели он умер, скончался и его шурин. Считается, что 80 процентов случаев SARS в Гонконге прямо или косвенно были связаны c Лю.