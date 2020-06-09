Пострадавший в ДТП с российским актером Ефремовым водитель умер в больнице 6 9.06.2020, 11:19

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Фото: Роман Канащук / ТАСС

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в НИИ имени Склифосовского, но спасти ему жизнь не удалось.

Умер водитель автомобиля, в который врезалась машина российского актера Михаила Ефремова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Водитель, вчера на Смоленской площади получивший телесные повреждения, в результате ДТП скончался в медучреждении», рассказали там.

Ранее сообщалось, что состояние мужчины, которого спасатели извлекли из машины, оценивалось как тяжелое. В бессознательном состоянии его доставили в НИИ имени Склифосовского, где у него диагностировали несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму головы.

Как сообщил в эфире телеканал «Москва 24», погибший — 57-летний Сергей Захаров. Он работал водителем-курьером. Такую же информацию сообщил Telegram-канал Baza.