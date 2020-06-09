Ученые выяснили, почему женщины более восприимчивы к алкоголю 9.06.2020, 11:30

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Специалисты провели масштабные исследования.

Согласно работе американских и австралийских исследователей, за последние сто лет во многих странах женщины так же пристрастились к спиртному, как и мужчины. Правда, последствия для девушек серьезнее: у них чаще возникают болезни печени, сердца и мозга. Кроме того, значительно увеличивается риск рака груди. Ученые предполагают, что дело в женских половых гормонах — эстрогенах, влияющих на восприятие этанола, сообщает ria.ru.

Меньше жира, больше спирта

В целом хронических алкоголиков все еще больше среди мужчин. Правда, за счет людей преклонного возраста. Родившиеся между 1991-м и 2000 годом девушки злоупотребляют спиртным уже наравне с сильным полом. И женская смертность, связанная с чрезмерной любовью к выпивке, повышается.

Так, по данным Национальных институтов здравоохранения США, число белых женщин, скончавшихся от цирроза печени, за последние 15 лет выросло почти на 85 процентов (у мужчин — на 32 процента). Кроме того, заметно прибавилось пациенток, попадающих в больницы с алкогольной передозировкой.

Похожую информацию по России приводит Всемирная организация здравоохранения. Хотя в целом россияне употребляют алкоголь почти на 30 процентов меньше по сравнению с 2003 годом, женщин, которые погибают от печеночной недостаточности, связанной с алкоголизмом, достаточно много.

По данным ВОЗ, в России доля женщин, умерших от цирроза печени, вызванного алкогольной зависимостью, на протяжении лет стабильно высокая. На графике показаны доли смертей, связанных со злоупотреблением спиртных напитков, среди всех смертей, наступивших из-за цирроза печени (первые два столбца), ДТП (третий и четвертый столбцы), рака (пятый и шестой столбцы)

Представительницы слабого пола, как правило, пьют не больше мужчин. Им просто не повезло с точки зрения физиологии. Во-первых, женский организм производит меньше фермента алкогольдегидрогеназы, отвечающего за расщепление этилового спирта. Во-вторых, в нем намного больше жировой ткани, хорошо сохраняющей этанол, и меньше воды, которая помогает выводить из организма продукты его переработки. В результате алкогольную интоксикацию женщины ощущают сильнее и дольше даже в сравнении с мужчинами одного с ними веса.

Кроме того, слабый пол быстрее впадает в зависимость от спиртного. Как показывают исследования, женщины, имеющие проблемы с выпивкой, начинают злоупотреблять ею в более старшем возрасте, чем мужчины-алкоголики.

Американские ученые считают, что в женском алкоголизме могут быть виноваты половые гормоны — эстрогены. Наблюдая в течение месяца за двумя десятками девушек 20-22 лет, исследователи обратили внимание, что они больше употребляют спиртного, когда у них в крови повышен уровень эстрадиола, или E2. Тот же эффект наблюдали у самок мышей, которым в питательную смесь добавляли этиловый спирт: они выпивали больше, чем самцы и женские особи с пониженным содержанием эстрадиола.

Специалисты Иллинойского университета в Чикаго предполагают, что это связано с особенностями мозга. Дело в том, что при высокой активности рецепторов к эстрогенам, расположенным на поверхности нейронов вентральной области покрышки (ВОП), они сильнее возбуждаются в ответ на этанол. Эта область мозга вовлечена в системы вознаграждения и играет важную роль при формировании никотиновой и наркотической зависимости.

Биологи записывали электрические сигналы нейронов ВОП у мышей, которым добавляли в питательный раствор 20-процентный этиловый спирт. У самок нервные клетки в этой части мозга сильнее возбуждались из-за алкоголя. Когда же ученые с помощью РНК-вирусов подавляли активность этих рецепторов, мыши выпивали почти на 30 процентов меньше спиртового раствора. Правда, эффект был только у женских особей, хотя в этой части мозга у самцов тоже есть эстрогеновые рецепторы. Значит, механизмы развития алкогольной зависимости у представителей разных полов неодинаковы, делают вывод авторы работы.

Сложнее отвыкать

По мнению ученых Университета штата Пенсильвания (США), женщинам сложнее полностью отказаться от алкоголя из-за особенностей работы мозга. Исследователи наблюдали за мышами, которых в течение 42 дней поили раствором, постепенно увеличивая концентрацию спирта с трех до десяти процентов. Биологи заметили, что самки в среднем потребляли значительно больше этанола, чем самцы.

Через шесть недель из клеток убрали поилки с алкоголем, а грызунов с абстинентным синдромом ежедневно тестировали на тревожное поведение и депрессивное состояние. По первому пункту животные-алкоголики не сильно отличались от сородичей-трезвенников, а вот признаки депрессии у них были сильнее.

При этом изучение активности их мозга показало, что в обычном состоянии у мышей с абстинентным синдромом тормозные нейроны в префронтальной коре сильнее возбуждены, а в миндалине — наоборот, слабее. Когда ученые проверяли животных на тревожное поведение и отчаяние, нейроны первой зоны затормаживались, второй — активировались. В результате у грызунов развивалось депрессивное поведение. Причем все это сильнее проявлялось именно у самок.

Исследователи полагают, что описанные ими процессы вполне могут объяснить, почему у женщин абстинентный синдром формируется быстрее.