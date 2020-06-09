Геннадий Федынич: Беларусь уже не будет прежней 2 9.06.2020, 11:39

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Геннадий Федынич

Фото: gazetaby.com

Процесс смены власти пошел.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал "Рабочай Салідарнасці" небывалую активность избирателей во время президентской кампании, пишет praca-by.info.

- То, что белорусы сейчас хотят поставить подписи за кого угодно, только не за Лукашенко, не только возмущает власть. Это ее пугает. Это настоящая угроза для той власти, которая сформировалась за последнюю четверть века. Простые люди, не активисты, в свой выходной день в масках готовы стоять в очереди, чтобы выразить свое отношение к этой власти. Такого еще не было.

Разумеется, идут разговоры, споры. Но это не митинг, не спланированная акция. Это естественная реакция граждан на происходящее у нас в стране. В них просыпается не только чувство недовольства, но и чувство достоинства, чувство ответственности за себя, за своих детей, за Родину. Они ставят подписи за перемены.

Я считаю, что Беларусь уже не будет прежней, уже какая-то черта пройдена. И поздно уже пугать репрессиями. Это создаст еще больше проблем для самой власти, толкает ее на путь непростительных преступлений.

Особенность нынешней ситуации в том, что ее создала не оппозиция, не альтернативные кандидаты. По-сути, ее создала сама власть. Лидеры, которых через различные "праймеризы" пытались избрать оппозиционные структуры, начали создаваться в народе. Неизвестно, будут ли это сегодняшние кандидаты, или другие лица, о которых мы еще даже не слышали, эти лидеры уже формируются в недрах общества.

Возможно, что никто из альтернативных кандидатов не будет зарегистрирован, что сами эти "выборы" ничего не изменят, ведь мы все знаем, как их делают. Посмотрим по ситуации, что будет лучшим, – участие или тотальное игнорирование. Но процесс смены власти уже пошел, и это чувствуют все в обществе, включая тех, кто "наверху". От всех нас будет зависеть, какими будут перемены, в какую сторону двинется страна. Равнодушие, неразумность, мелкая амбициозность могут завести в ловушку, из которой не будет выхода. Но я верю в наш народ, в Беларусь.