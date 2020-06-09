Число человеческое Владимир Голышев, «Радио Свобода»

9.06.2020, 11:56

Владимир Голышев

Фото: svaboda.org

Самоизоляция не прошла для России бесследно.

Двухмесячная самоизоляция, конечно, не могла пройти бесследно для психического здоровья затворников с тонкой душевной организацией. Где тонко, там и рвется. Первыми порвались работники кино, телевидения и эстрады. Разбуженные Никитой Михалковым почтенные артисты записали целую серию обращений с проклятиями в адрес парламентариев. Причина – принятый Советом Федерации закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России". Актриса Светлана Крючкова рассказала про "выжженные номера на руке" и страшные "электронные браслеты". Актер и режиссер Михайлов перевел слово "Люцифер", как "люди цифр". Певец Александр Розенбаум заявил, что его лишают ФИО, как уже лишили национальности. Актриса Лидия Шукшина ужаснулась судьбе одинокой бабушки, за которой охотятся "черные риелторы". Сергей Никоненко назвал депутатов тем словом, которым Ленин называл интеллигенцию. Наталья Бондарчук пригрозила депутатам Нюрнбергским процессом, а иерей Иоанн Охлобыстин усмотрел в их действиях признаки государственной измены. В общем, в головах творческих работников смешались вместе кони, люди. И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой.

Все это я уже слышал. И даже сам что-то похожее говорил и писал. Двадцать лет назад. Когда кипели страсти вокруг индивидуального номера налогоплательщика. Был я тогда молод и горяч, учился в Свято-Тихоновском богословском институте, пел на клиросе, боялся Антихриста и работал в газете "Завтра". Обеспокоенные священники и миряне объединились тогда в "Движение за право жить без ИНН". Мы яростно пикетировали Госдуму, резиденцию патриарха Всея Руси в Чистом переулке и Троице-Сергиеву лавру, в которой заседала Богословская комиссия.

В отличие от деятелей культуры, мы могли на пальцах объяснить, чем именно недовольны. Новый налоговый кодекс, принятый в 1999 году, подразумевал обязательное присвоение 12-значного ИНН всем физическим лицам. Как известно, штрих-код UPC, которым маркируются все товары, тоже 12-значный. И в каждом таком штрих-коде обязательно есть три защитных штриха, визуально соответствующих цифре 6 (этот факт не отрицал разработчик штрих-кода UPC Джордж Лорер). Понятное дело, православные фундаменталисты решили, что ИНН будет записан штрих-кодом UPC, а значит, на всех нас наложат "печать Антихриста". Страсти по "трем шестеркам" уже кипели в США, в Европе и в Украине. Везде озабоченные христиане требовали избавить себя от скверны. В Украине соответствующий законопроект внес в Верховную раду молодой пастор-депутат Александр Турчинов. Мы с ним встречались в Москве, обменивались опытом. В итоге в новом Налоговом кодексе закрепили норму о добровольном получении ИНН.

А вот 11-значный СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета), который появился одновременно с ИНН, никакого протеста у православных не вызвал. Потому что его даже теоретически нельзя записать подозрительным штрих-кодом UPC. Зачем же стулья ломать? От этого убыток казне…

С тех пор прошло 20 лет. ИНН прочно вошел в нашу жизнь, я свой давно выучил наизусть. Записывается он не штрих-кодом, а арабскими цифрами. Без него в России не было бы системы учета и сбора налогов, которой, как говорят, могут позавидовать многие развитые страны мира. Не сомневаюсь, что ИНН есть у каждого озабоченного артиста, а также у их детей и внуков. А уж про Михалкова, "владельца заводов, газет, пароходов", и говорить нечего! Без ИНН он не смог бы обладать своими многочисленными бизнесами и объектами собственности. Не снял бы "Великий фильм о Великой войне". Жить без ИНН сегодня – все равно что с советским паспортом вместо российского. Можно, но лучше не пробовать.

Думаю, теперь понятно, что со своим "цифровым концлагерем" артисты опоздали лет на двадцать. Помните старый советский мультик про козленка, который умел считать до десяти? "Один – это я, два – это Теленок, три – это Корова, четыре – это Бык, пять – это Конь, шесть – это Свинья, семь – это Кот, восемь – это Пес, девять – это Баран и десять – это Петух". Все, дорогие служители муз, поздно пить "Боржоми", вас уже посчитали!

То же самое можно сказать про все данные, которые войдут в единый федеральный информационный регистр: они давно собраны и содержатся "в базовых государственных информационных ресурсах". В законе все они перечислены: Ф.И.О., дата и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение, данные МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Ни биометрических, ни медицинских, ни имущественных сведений там, разумеется, не будет. Не будет адресов, телефонов, ПИН-кодов, номеров карточек, паролей, вообще никакой частной информации. Ни одного дополнительного байта, только то, что уже есть. Аккумулировать информацию будет самое оснащенное ведомство в стране, накопившее значительный опыт в этой сфере, Федеральная налоговая служба. Оно же будет обеспечивать обработку, хранение и защиту информации. Фактически речь идет о перемещении уже собранных данных из разрозненных устаревших хранилищ в одно современное и надежное.

Я еще помню времена, когда вместо одного визита в Многофункциональный центр приходилось выстаивать несколько очередей в разных конторах, часы работы в которых, как назло, не совпадали с моими ежедневными планами. Что же, противники единого регистра тоскуют по тем теплым ламповым временам?

Впрочем, боюсь, что все вышесказанное – в пользу бедных. Самоизоляция, похоже, превратила довольно многочисленную группу впечатлительных людей, имеющих схожий психотип, в "одухотворенную толпу", о которой писал французский антрополог Гюстав Лебон: "Толпа направляется не к тем, кто дает ей очевидность, а к тем, кто дает ей прельщающую ее иллюзию. Толпа способна воспринимать только образы, причем чем ярче образ, тем лучше восприятие. Чудесное и легендарное воспринимается лучше, чем логичное и рациональное". Страшные сказки про смертоносные вышки 5G, про адского Билла Гейтса, который вот-вот всех нас чипирует, и про депутатов Госдумы, продавших душу диаволу, легли на благодатную почву. И что теперь с этим делать – непонятно.

Владимир Голышев, «Радио Свобода»