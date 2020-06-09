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Белорусы за день собрали фельдшеру из Лиды годовую зарплату

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  • 9.06.2020, 11:51
Белорусы за день собрали фельдшеру из Лиды годовую зарплату
Павел Палейчик

Народная солидарность в действии.

Лидскому фельдшеру Павлу Палейчику, которому дали 7 суток ареста за встречу с блогером Сергеем Тихановским и с которым после этого не продлевают контракт, неравнодушные белорусы на платформе MolaMola меньше чем за сутки собрали 13 тысяч белорусских рублей — эта сумма сопоставима с годовой зарплатой фельдшера.

Напомним, Павла Палейчика осудили на 7 суток за встречу с Тихановским в Лиде, которая проходила 22 апреля. Во время нее фельдшер скорой рассказал, что в городе не хватает машин, средств индивидуальной защиты, а водители работают по 12 часов. После встречи с блогером фельдшера перевели из реанимационной бригады в обычную. А 8 июня стало известно, что с Павлом продлевать контракт не будут — он получил соответствующее уведомление. Павел рассказывал, что контракт у него заканчивается 9 июля, пишет tut.by.

В скорой помощи он работает с 2014 года.

У фельдшера есть жена, тоже медик, в декрете и годовалый ребенок.

Сотрудники лидской станции скорой помощи написали коллективное обращение на имя главного врача ЦРБ Вадима Трубчика с просьбой продлить контракт фельдшеру. По словам Павла, подписались около 80 человек, однако он изначально знал, что такое обращение не будет принято во внимание.

После того как стало известно о непродлении контракта, Павел Палейчик открыл на MolaMola сбор на две тысячи рублей, чтобы желающие могли его поддержать в непростой период жизни. Однако менее чем за сутки белорусы собрали Павлу сумму, сопоставимую с его годовой зарплатой.


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