Карантин сохранил в Европе более трех миллионов жизней 4 9.06.2020, 12:03

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Фото: PAP

Так говорят результаты исследования, которое проводилось в 11 странах.

Жесткий карантин сохранил в Европе более 3 миллионов жизней.

Как пишет "Европейская правда" - со ссылкой на ВВС, такие выводы обнародовала команда ученых Имперского колледжа Лондона.

Отмечается, что это та же самая группа, после совета которой Великобритания приняла решение изменить стратегию реагирования на пандемию и все же ввести карантин.

Команда исследовала последствия воздействия карантина в 11 странах Европы - Австрии, Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии, Дании и Великобритании в начале мая, и смоделировала развитие ситуации в условиях, если бы карантина не вводился.

Согласно расчетам, без введения карантина в этих странах от коронавируса умерли бы в общих чертах 3,2 миллиона человек.

В Италии количество погибших от коронавируса могла бы превысить полмиллиона - 630 000 умерших, Франции - 690 000, Великобритании - 470 000.

Общее количество погибших в исследуемых странах на эту дату составила 130 000 человек - в десятки раз меньше. Таким образом, карантин спас около 3,1 миллиона жизней.

Ученые также предупреждают, что заразилась за это время совсем незначительная часть населения - около 4% - потому только ограничения начнут ослабляться и мобильность снова возрастет, количество новых больных также начнет расти.

"Утверждение о том, что все это закончится, можно смело отбрасывать. Мы только в начале пандемии", - отмечает доктор Флаксман.