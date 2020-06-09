CNN: Байден увеличил свое лидерство над Трампом 5 9.06.2020, 12:12

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Джо Байден

Фото: АР

За бывшего вице-президента готовы проголосовать больше половины американцев.

Ключевой кандидат в президенты США Джо Байден от Демократической партии опережает действующего главу государства и своего основного конкурента на выборах Дональда Трампа на общенациональном уровне с разницей уже в 14 процентов.

Новый опрос CNN показывает, что за Байдена готовы проголосовать 55% опрошенных, в то время как за Трампа – 41%, пишет zn.ua.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена. На прошлой неделе Байден опережал Трампа на 11 процентных пунктов.

Ранее сообщалось, что республиканцы рискуют потерять Сенат из-за реакции Трампа на коронавирус. Сегодня у них 53 кресла из ста.

Байден - первый кандидат в президенты, который опередил действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер, конечно, победил на выборах 1976 года.

Среднее лидерство Байдена над Трампом на национальном уровне в среднем никогда не опускалось ниже 4% и обычно превышало этот показатель.