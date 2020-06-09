Ученые выдвинули новую теорию возникновения наскальных рисунков 9.06.2020, 12:35

5,198

Фото: Liam Brady, Antiquity Publications

Исследователи обнаружили уникальную пещеру в Австралии.

Специалисты в сфере археологии выдвинули очередную гипотезу, каким образом создавались трафаретные наскальные рисунки пять сотен лет назад. Не исключается, что это делалось при помощи пчелиного воска, пишет lenta.ua.

В северной части Австралии местные специалисты активно занимаются изучением 17 маленьких трафаретных изображений геометрических фигур, бумерангов, различных животных и людей в находящейся в национальном парке Лиммен пещере Юбилинджи.

В общей сложности там находятся три сотни рисунков возрастом около 500 лет. Группа научных сотрудников Университета Флиндерс в Аделаиде высказали предположение, что аборигены могли задействовать для создания таких «картинок» специальные модели из пчелиного воска. Эксперты попытались создать подобные рисунки с использованием схожей технологии из встречающихся в данном регионе материалов, и осуществляемый опыт закончился успешно.

Антропологи отметили отдельно, что население этой местности нередко делало для себя игрушки из материалов на основе пчелиного воска, а также с его помощью ремонтировали орудия труда. В связи с этим не стоит исключать предположение, что трафареты создавали из данного воска. Подобные рисунки находили также и на территории Индонезии, они могли иметь ритуальный или культовый характер.