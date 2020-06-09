Коронавирус добрался до Березино Минской области
- 9.06.2020, 12:51
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COVID-19 обнаружен у работников предприятий и в поликлинике.
Читатели из Березино Минской области пишут о новых очагах Covid-19 в городе. Заражение обнаружено среди сотрудников предприятий и в поликлинике, сообщает Telegram-канал «Баста!».
«Вспышка коронавируса в райпо, - пишет читатель канала. - Положительные тесты у руководства, позавчера положили в больницу двух человек. Положительный тест у завскладами. Склады закрыли, рабочих на карантин.
Еще один очаг - на торфобрикетном заводе. Там переболела почти половина коллектива. Отпускали тех, кому похуже, остальных вызывали на работу даже с симптомами, так как некому было работать.
Есть случаи в комхозе и в поликлинике. Сотрудница поликлиники была положительной, заразила более 10 человек. Ездила в Михалево к матери, а там тоже очаг».
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