«Мы заражаем друг друга и завалены работой» 5 9.06.2020, 13:12

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Иллюстрационное фото

Медсестры жалуются, что недосчитались части зарплаты из-за надбавок за COVID-19.

«В мае я отработала часов на 1,75 ставки. За работу с коронавирусом мне дали хорошую надбавку. А вот сама зарплата пришла только за ставку, недоплатили больше 800 рублей», - рассказывает медсестра отделения анестезиологии и реанимации 5-ой городской клинической больницы в Минске. Некоторые другие работники этого отделения также говорят, что недосчитались денег. По мнению медиков, у них удержали часть зарплаты из-за того, что в апреле начислили слишком большие надбавки за работу с коронавирусными больными. В администрации больницы говорят, "производили расчет согласно нормативным документам" по уточненному табелю, пишет tut.by.

Работники отделения анестезиологии и реанимации Пятой городской клинической больницы обратились в нашу редакцию с вопросом по зарплатам уже второй раз. За апрель медики не получили надбавки по президентскому указу № 131 — за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями, в частности с зараженными коронавирусом пациентами.

— Когда пошли разговоры о доплатах, получилось так, что нашему отделению ничего не доплатили, это видно в расчетнике, — рассказывали медики в начале мая. — Мы начали поднимать этот вопрос. Руководство сказало, что нам тоже должны доплатить, но экономист, вроде как, на больничном. По поводу размеров доплат сказали, что медсестрам будет по 50 рублей. Мы даже не поняли, откуда такие суммы, с чего они взялись. Работаем сутками, особенно сейчас, когда у нас человек 10 на больничном, без отдыха. Нагрузка очень большая, просто завалены: ни поесть, ни попить… И нам очень обидно, что труд не ценится.

С этим вопросом, вроде, разобрались. Как рассказывают медработники, 22 мая больница сделала перерасчет и они получили надбавки. Причем немалые, не по 50 рублей, как изначально анонсировало руководство. Положенные надбавки увидели медики в расчетниках и за июнь. Однако, по их словам, сами зарплаты, если не учитывать надбавку, оказались гораздо меньше обычного.

— В мае работы было много, многие коллеги болели, приходилось заменять. Работали практически сутки через сутки. Лично я отработала 283 часа, — рассказывает одна из медсестер отделения. — Это больше чем 1,75 ставки. И естественно, что я рассчитывала кроме доплаты за работу с коронавирусными больными получить еще и нормальную зарплату. Обычно на ставку я получаю 1000 рублей с копейками.

Когда пришли расчетники за май, работники заметили, что в них какие-то странные суммы. По их подсчетам должны были быть другие — больше.

— Я заглянула в свой. За работу с коронавирусом у меня была в этом месяце надбавка 3709 рублей — это грязными. Потом я посмотрела, на сумму, которая должна прийти на карточку. Вместе с зарплатой она составляла всего 3349 рублей, — продолжает медсестра.

Если посчитать чистыми, то одна только надбавка будет 3190 рублей. Получается, что остальная часть суммы вместе с авансом 600 рублей не покрывает работу на ставку. А остальные часы, как говорит медработник, ей не оплатили. Как оказалось, не только ей, но и другим медсестрам из отделения.

— Пошла к старшей медсестре. Она сказала, что подала табель, там было все как положено, — говорит медсестра. — Сходили в бухгалтерию. Там объяснили, что после перерасчета наших надбавок за прошлый месяц пришел дополнительный приказ. По нему оказалось, что нам переплатили в апреле. Сказали, что пациентов считать коронавирусными нужно с момента, когда пришли результаты мазка и оказались положительными. А нам, я так поняла, просто посчитали все отработанные часы как работу с коронавирусными больными, потому что мы действительно постоянно контактируем с теми, у кого пневмония. А теперь по новому документу пересчитали и часов получилось меньше. Поэтому в мае с нас удержали эту якобы переплату. И у меня удержание вышло больше 800 рублей. Но перед всем этим я читала разъяснение от юриста по этому поводу, Он сказал, что по закону никаких удержаний быть не может, если переплата произошла не из-за счетной ошибки, а из-за неправильного применения законодательства.

Медработник отмечает, что их даже никто не предупредил, что был подан новый табель, что с них будет какое-то удержание.

— Мы уже вообще ничего не понимаем в этих начислениях! У других девочек получилась зарплаты еще меньше — по 100−150 рублей.

Еще одна медсестра за 209 отработанных часов без учета надбавки за работу с зараженными коронавирусом получила 139 рублей.

— Я до 14 мая была на больничном с коронавирусом. Но до конца месяца отработала 209 часов — это больше ставки, — рассказывает медик. — Если из зарплаты вычесть надбавку за работу с коронавирусными больными, останется 139 рублей. За 209 часов 139 рублей! Обычно на ставку я получаю около 1000. Мы работали сутки через сутки, у нас люди болеют. Надбавку дали, сумма получилась нормальная и они думают, что люди не будут обращать внимание, что зарплата куда-то делась? А за что мы работали?

По словам медсестры, начальство толком не объяснило, куда делись деньги. Сказало, что их за что-то удержали.

— Медикам запретили делать тесты на коронавирус, только если у тебя температура и пневмония подтверждена. Мы все не ощущаем запаха, вкуса, заражаем друг друга. У нас вчера врач сделал снимок легких, у него видны очаги поражения, но делать ему тест на коронавирус запретили, — рассказывает медик. — В добавок к этому и пациентам теперь делать тесты нельзя, только тем у кого выраженная пневмония и результаты КТ показали поражение легких. А нет в отделении подтвержденных коронавирусных, значит и платить не нужно.

За комментарием относительно сложившейся ситуации журналисты обратились в администрацию больницы. Начальник планово-экономического отдела Янина Соловей сказала, что «перерасчета как такового не было».

— Мы производили расчет согласно нормативным документам и поданными старшей медсестрой и заведующим отделением служебным запискам. Просто нам подали уточненный табель, — пояснила начальник планово-экономического отдела и порекомендовала обратиться за более подробным комментарием к главному бухгалтеру больницы.

— Мы с ведущим бухгалтером все объяснили работникам, у них вопросов не возникло, — сказала главный бухгалтер Светлана Пчелкина. — Перерасчета никакого нет, минуса нет, все оплачивается согласно табелю и дополнительному графику. Что нам предоставляли, подписанное начмедом и заведующей, то мы и выплатили. Никакого перерасчета никто не делал. Самовольно никто ничего не перерассчитывал.

Более подробно прокомментировать и объяснить, куда же исчезла часть зарплаты работников из расчетников, в больнице оперативно не смогли.