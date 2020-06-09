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Молодая минчанка: Скоро против Лукашенко встанет весь народ

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  • 9.06.2020, 13:14
  • 6,817
Молодая минчанка: Скоро против Лукашенко встанет весь народ
Фото: gazetaby.com

Он сам подталкивает людей к этому.

7 июня в 37 городах Беларуси прошли пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов. Десятки тысяч людей поддержали перемены и свободу. Молодая минчанка рассказала, почему пришла на пикет:

- Никогда не интересовалась политикой, но сейчас наступил просто беспредел. У меня много друзей за рубежом, в Испании, они не верят, что такое в 21-м веке может быть. Скоро против Лукашенко встанет весь народ. И другие страны могут подняться против него.

Напомним, сайт Сharter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию с пикетов.


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