84-летний белорус на пикете: Пока живу — буду с народом 2 9.06.2020, 13:45

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Ян Гриб (в центре)

Фото: «Белсат»

Трогательное выступление поэта Яна Гриба.

На пикетах по сбору подписей за альтернативных кандидатов были выступления, которые просто не могли оставить равнодушными. Одно из таких — рассказ 84-летнего минчанина, поэта Яна Гриба:

- Мне 84 года, но пока я живу, я буду тут, с народом. Призываю всех занимать решительную позицию, которая нас в итоге приведет к победе, к построению cвободной и европейской Беларуси.

Желаю всем здоровья. Не верьте Лукашенко, который говорит, что никто не умер от коронавируса. Он просто — сукин сын. Я подписался за всех альтернативных кандидатов. Пусть все знают, особенно лукашисты: в жилах тихих белорусов течет кровь гордых литвинов, которые защищали свою страну и били шведов, турок, татар, тевтонов и московитов. Пусть они это знают и знают, что белорусы проснулись.

Напомним, сайт Сharter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию с пикетов.