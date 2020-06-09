Неуклюжий «Газпром» и «Северный поток-2» Эль Мюрид

9.06.2020, 13:56

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ФОТО: NORD STREAM 2/AXEL SCHMIDT

США готовы реагировать.

Угрозы американцев включить в санкционные списки по "Северному потоку-2" страховые компании, которые согласятся застраховать проведение работ по завершению строительства, могут окончательно похоронить саму идею "Северного потока-2".

Дело в том, что датский энергетический регулятор не выдает лицензию на возобновление работ как раз по причине отсутствия международной страховки у "Академика Черского". При этом российских страховщиков датчане не признают. "Академик" находится в немецком Мукране и ждет разрешения коллизии.

Понятно, что ни одна международная страховая компания не станет рисковать попасть под санкции даже за тройную плату за страховку. Терять бизнес из-за разового контракта глупо. Позиция Дании при этом вполне однозначна - нет страховки - нет лицензии.

Что с этим делать - "Газпром" пока не придумал. Учитывая, что он крайне неуклюже попытался на днях порешать проблему, переписав токсичное имущество на совершенно непрофильную контору, занимающуюся вещами, бесконечно далекими от трубопроводных систем, качество юристов в "Газпроме" не ахти. Вряд ли ему удастся создать какую-то зубодробительную схему, которую американцы упустят и не успеют отреагировать.

В итоге все зависло, а позиции Миллера начинают угрожающе падать. Сечину поручено возглавить координационную структуру, которая должна провести программу газификации страны. Сечин, правда, сам не сильно блещет успехами, одно хлопанье дверями в Вене, после чего сделка ОПЕК+ приказала долго жить, а цены на нефть до сих пор не могут выйти на прежний уровень, говорит об уровне главного по нефти. Да и похоронить американских сланцевиков так и не удалось - ряд компаний уже распечатывает закрытые скважины, остальные ждут подъема цена до 50 долларов, после чего массово начнут возобновлять добычу. Но других доверенных людей у Путина нет, потому газифицировать нас теперь будет Сечин. По-видимому, с тем же результатом, с каким он хоронит американскую сланцевую отрасль. Тем не менее, Миллеру от этого не легче, так как из доверия он очевидно выпадает. Что, в общем-то, логично - такое число провалов в газовых делах рано или поздно должно перейти в новое качество.

Эль Мюрид, "Главред"