Ученые показали уникальные фото подводных вулканов

Ученые показали уникальные фото подводных вулканов1
- 9.06.2020, 13:58
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Они намного больше вулканов на суше.
Подводные вулканы — основной источник нового твердого материала на нашей планете. Они намного больше вулканов на суше, и из них извергается в 15−20 раз больше магмы. Однако поскольку вулканические пояса проходят посреди океанов, их очень сложно и дорого изучать и фотографировать, пишет «Популярная механика».
Перед вами результат работы немецких вулканологов, которые отправились в открытый океан чуть севернее Исландии, туда, где вулканическая активность особенно сильна. Сначала, в 2012 году, ученые погрузили на дно зонд, фиксирующий сейсмическую активность. Спустя несколько лет ученые отправили на дно робота с фотокамерой.