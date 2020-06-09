Греция и Италия подписали историческое соглашение 9.06.2020, 14:47

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Cтраны разделили морские зоны.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и его итальянский коллега Луиджи Ди Майо во вторник подписали соглашение о морских границах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Это соглашение, которое было подписано двумя министрами иностранных дел во время визита Ди Майо в Афины и является продолжением соглашения 1977 года, открывает Греции и Италии путь до разведки и эксплуатации морских ресурсов.

Это также открывает путь для Греции, чтобы достичь аналогичного соглашения с соседней Албанией.

"Делимитация морских зон со всеми нашими соседями в контексте международного права является последовательной целью для страны", - сказал Дендиас после подписания соглашения.

Представитель правительства Стелиос Петсас приветствовал подписание соглашения как событие исторического значения".

Соглашение было подписано на фоне многомесячной растущей напряженности между Грецией, Кипром и Турцией, а также после того, как Анкара подписала спорное соглашение с правительством Ливии в Триполи, которая, как она утверждает, дает ей права на разведку и бурение в тех частях Восточного Средиземноморья, которые перекрывают греческий континентальный шельф.

Переговоры между Италией и Грецией относительно соглашения об исключительных морские зоны велись в течение нескольких лет. Все это время стороны обсуждали детали, особенно в отношении оговорок, высказанных Римом относительно прав на рыболовство в Ионическом море.