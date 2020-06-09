Владимир Непомнящих: Народ уже злой
- 9.06.2020, 14:52
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«Кандидат протеста» считает, что Лукашенко предаст его же окружение.
Один из "кандидатов протеста" Владимир Непомнящих на пикете в Гомеле рассказал, каким он видит конец правления Лукашенко:
- Я утверждаю, что Лукашенко - государственный преступник, который не только захватил власть, но и угрожает белорусам. Поэтому его будет судить военный трибунал, как судили Чаушеску. Народ уже злой. И я думаю, что Лукашенко "порвут" именно те, кто раньше был за него, когда окончательно прозреют. Это подлая власть. Ее надо гнать поганой метлой".
Напомним, сайт Сharter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию с пикетов.