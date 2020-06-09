На «Гомельском заводе литья и нормалей» выявлен COVID-19 9.06.2020, 14:56

Заболевшие есть в нескольких цехах.

Сотрудники Гомельского завода литья и нормалей сообщают о новых случаях заражения Covid-19 на предприятии. Два раза приезжали сотрудники санстанции, есть заболевшие в нескольких цехах, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«Гомель, Завод литья и нормалей, - пишет читатель канала. - У сотрудника заболела жена, учитель школы №50. 21 мая у неё был взят анализ, 29 мая сообщили, что он положительный.

Сам сотрудник работал до 29 мая, потом ушёл в отпуск, 30 мая сообщил на работу, что плохо себя чувствует, температура, ломает тело. 1 июня пропало обоняние, сделали тест. 8 июня стало известно, что тест положительный.

Санстанция дала список всех его коллег - 27 человек. На следующий день приезжали и выборочно - не знаю по каким критериям - у 11 работников взяли кровь из вены, все пошли работать дальше. Нам сказали ждать, пока сообщат из поликлиники.

Ранее санстанция тоже была на заводе, только в инструментальном цехе. Там уже много заболевших».

Информацию о вспышке заражения Covid-19 нам подтвердили еще двое сотрудников предприятия, с которыми канал «Баста!» связался в соцсетях.

«Есть зараженные в разных цехах, санстанция приезжала 8 и 9 июня, обрабатывали, опрашивали о контактах», - сказал один из работников.

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