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«Если Лукашенко не понимает, ему из окружения могут сказать: уйди!»

  • 9.06.2020, 15:23
«Если Лукашенко не понимает, ему из окружения могут сказать: уйди!»

Белоруска эмоционально выступила на пикете за Тихановских в Минске.

Минчанка рассказала, почему пришла на пикет возле Комаровского рынка 7 июня, сообщает телеграм-канал «Баста!»:

«От Лукашенко народ устал, поэтому его нужно менять. А Лукашенко должен уйти. Если сам он этого не понимает, то, может, хоть из окружения его кто скажет: Уйди!»

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