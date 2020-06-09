«Если Лукашенко не понимает, ему из окружения могут сказать: уйди!» 9.06.2020, 15:23

Белоруска эмоционально выступила на пикете за Тихановских в Минске.

Минчанка рассказала, почему пришла на пикет возле Комаровского рынка 7 июня, сообщает телеграм-канал «Баста!»:

«От Лукашенко народ устал, поэтому его нужно менять. А Лукашенко должен уйти. Если сам он этого не понимает, то, может, хоть из окружения его кто скажет: Уйди!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.