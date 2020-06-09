ЕС требует от Беларуси освободить блогера Тихановского 9.06.2020, 15:24

1,012

Фото: Сергей Тихановский / Фейсбук

От этого будут зависеть отношения Брюсселя и Минска.

В Евросоюзе приняли к сведению выдвинутые в Беларуси обвинения блогеру Сергею Тихановскому и семи другим активистам и требуют от Минска их освобождения, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает «Интерфакс».

«Учитывая безосновательный характер преследования и содержания в заключении Тихановского, мы потребовали его безусловного освобождения и отмены всех обвинений против него и других лиц», — сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

«Во-вторых, Беларусь в настоящее время находится в избирательной кампании. Парламентские «выборы» в прошлом году оказались упущенной возможностью провести их по европейским нормам. Теперь для Беларуси очень важно обеспечить соблюдение фундаментальных прав человека и прав белорусского населения», — продолжил Стано.

Но чтобы это было сделано, по его словам, «нужен иной контекст», который позволил бы переход Беларуси к демократии.

Представитель Борреля напомнил позицию ЕС: «Результаты этих выборов и то, как их проведут, будут иметь решающее значение для отношений между Европейским союзом и Беларусью».

Напомним, постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс предложил ЕС ввести санкции в отношении белорусских чиновников.