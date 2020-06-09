ФОТО: REUTERS

Противостояние этому опостылевшему режиму набирает обороты гражданского сопротивления.

Ну что, дорогие мои сограждане, вот и подошел момент истины. Противостояние этому опостылевшему режиму уже не то что очевидно – оно набирает обороты гражданского сопротивления. Известная поговорка гласит: «Сколько веревочке не виться, а конец все равно придет». И похоже, что Беларусь уже на финишной прямой, пишет Telegram-канал «Мая краiна Беларусь».

Никто не говорит, что будет мгновенно и легко. Мы знаем проверенные методы диктатора, которые калькой определены предыдущими его идолами, однако, сейчас именно то время, когда каждый из нас проецирует своё будущее личной ответственностью.

Безумство, воцарившееся в высших государственных кабинетах наталкивает на такую мысль, что лучше один раз убить в себе страх, чем еще, минимум лет пять терпеть и медленно погибать под гнетом опостылевшего самодержца. Лучше подавить чувства различных фобий, чем обрекать следующие поколения на рабство и нищету, в коих мы сейчас живем.

Солидарность, взаимовыручка, бесстрашие, воля к жизни!