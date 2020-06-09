Зеленский предлагает всенародный референдум по четырем вопросам

Зеленский предлагает всенародный референдум по четырем вопросам32
- 9.06.2020, 15:57
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А также голосование через интернет.
Законопроект о всеукраинском референдуме №3612, внесенный президентом Украины в Верховную Раду, предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования, пишет "Украинская правда".
Дословно текст проекта закона звучит так: "1. Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:
1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (речь идет об общих принципах, выборах и самом референдуме, а также о правосудии, в общем 38 статей – ред.);
2) общегосударственного значения;
3) об изменении территории Украины;
4) о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями".
Вместе с тем, всеукраинский референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.
Проект закона также расширяет круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в ЦИК.
Кроме того, законопроект определяет возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.
Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроект предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.
Сообщается, что принятие закона потребует расходов из госбюджета на создание упомянутой системы, а также на само обеспечение проведения всеукраинского референдума (вместе со средствами соответствующих субъектов процесса референдума).