На заводе, где делают «Рогачевскую сгущенку», обнаружен COVID-19 10 9.06.2020, 16:06

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Фото: director.by

11 человек отправлены на самоизоляцию.

Telegram-канал "Баста!" сообщает о вспышке коронавируса на Рогачевском молочно-консервном комбинате. 11 человек были отправлены на самоизоляцию.

"Рогачевский молочно-консервный комбинат, - пишет читатель. - Сегодня обрабатывали котельную предприятия. У одной из сотрудниц коронавирус.

Ранее 11 человек из лаборатории были отправлены на самоизоляцию".

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