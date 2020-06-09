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На заводе, где делают «Рогачевскую сгущенку», обнаружен COVID-19

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  • 9.06.2020, 16:06
  • 2,563
На заводе, где делают «Рогачевскую сгущенку», обнаружен COVID-19
Фото: director.by

11 человек отправлены на самоизоляцию.

Telegram-канал "Баста!" сообщает о вспышке коронавируса на Рогачевском молочно-консервном комбинате. 11 человек были отправлены на самоизоляцию.

"Рогачевский молочно-консервный комбинат, - пишет читатель. - Сегодня обрабатывали котельную предприятия. У одной из сотрудниц коронавирус.

Ранее 11 человек из лаборатории были отправлены на самоизоляцию".

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