Польша потратила €17 миллиардов для поддержки рабочих мест 2 9.06.2020, 16:24

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Ежедневно польские фирмы получают €230 миллионов.

Президент Польши Анджей Дуда посетил главный офис компании Wireland в Бытоме, в Поморском воеводстве. Анджей Дуда отметил, что предприятие получило помощь, предлагаемую Государственным фондом развития (PFR) на сумму более миллиона злотых, а это около 230 тысяч евро, пишет «Польское радио».

«Польский фонд развития в рамках «Антикризисного щита» молниеносно выделил компании Wireland более 1 миллиона злотых. Эти средства пошли на изменения в производственном процессе, на сохранение рабочих мест. Чтобы польские компании по всей стране могли пережить самое сложное время, Польский фонд развития ежедневно выделяет 1 миллиард злотых, а это приблизительно 230 миллионов евро», - подчеркнул Анджей Дуда.

Глава государства выразил надежду, что поддержка крупных компаний приведет к тому, что Польша быстро вернется на путь динамичного развития.

Анджей Дуда заявил, что благодаря «Антикризисному щиту» и поддержке Польского фонда развития удалось спасти четыре миллиона рабочих мест.

Президент сказал, что в последние недели польским фирмам было выплачено 79 миллиардов злотых, а это более 17 миллиардов евро, на сохранение рабочих мест. Об этом глава государства заявил во время встречи с избирателями в Косьцежине, в Поморском воеводстве.

Анджей Дуда отметил, что поддержка предпринимателей - это также помощь польским семьям, которые благодаря этой помощи получат средства к существованию.

«Самое главное для нас - это не допустить того, чтобы демон безработицы, который был проклятием моего поколения, вступившего во взрослую жизнь в 1990-х годах, когда-либо вернулся. Чтобы даже перед лицом кризисных ситуаций, которые угрожают лавинообразным ростом безработицы, как это происходит в ситуации с коронавирусом, мы знали, что нужно делать. Поэтому без сомнений в течение буквально последних недель 79 миллиардов злотых были выплачены польским фирмам, чтобы сохранить рабочие места», - сказал президент Анджей Дуда.

Лидер Польши заявил, что будет добиваться введения понятия «стажа работы» для выхода на пенсию. Однако это очень сложная тема, сказал президент.

Стаж работы для выхода на пенсию является одним из элементов программного соглашения, которое президент подписал с главой объединения профсоюзов «Солидарность» Петром Дудой.

Президент Анджей Дуда считает, что они должны быть введены хотя бы для части профессий.

«Тема стажа работы для выхода на пенсию – очень сложная. Однако, как и все, что я планирую реализовать, это не невозможная вещь. Мы будем искать пути для введения стажа работы для выхода на пенсию. Я не знаю, удастся ли ввести этот стаж для всех, но я думаю, что есть часть профессий, для которых это понятие должно быть введено. Мы будем работать над решением, которое бы успокоило рациональные требования», - отметил Анджей Дуда.

Введение понятия «стаж работы» для выхода на пенсию предполагает, что критерием выплаты пенсии будет стаж работы, а не достижение определенного возраста. В связи с программным соглашением, которое Анджей Дуда подписал с Петром Дудой, женщины смогут выйти на пенсию, проработав 35 лет, а мужчины – 40 лет.