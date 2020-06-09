«Газпром» в трудном положении 3 9.06.2020, 16:44

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Фото: ТАСС

Значительно упали цены на газ и спрос на него.

Одна из крупнейших российских энергетических компаний «Газпром» переживает непростые времена из-за падения спроса и цен на природный газ в связи с коронавирусом нового типа (covid-19), а также угрозы санкций со стороны США в отношении проекта «Северный поток — 2».

По данным Федеральной таможенной службы России, полученным корреспондентами «Анадолу» (перевод — inosmi.ru), доход «Газпрома» от экспорта природного газа по трубопроводам в первом квартале 2020 года снизился на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,8 миллиарда долларов.

А объем экспорта природного газа по трубопроводам в январе — марте текущего года сократился на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 46,6 миллиарда кубометров. В марте доход компании от экспорта газа уменьшился примерно на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,7 миллиарда долларов.

Германия, один из главных покупателей российского газа, в марте 2020 года сократила импорт продукции «Газпрома» на 45% по сравнению с прошлым годом — до 2,7 миллиарда кубометров, в то время как в Турции, которая считается вторым важнейшим рынком компании, доля российского газа в марте по сравнению с 2019 годом упала с 33 до 9%.

С падением спроса средняя цена на природный газ на европейском спотовом рынке в мае снизилась до 50 долларов за тысячу кубометров, тогда как «Газпрому» для получения экспортной прибыли необходима цена не менее 100 долларов за тысячу кубометров. Это еще один фактор, который повлияет на финансовое положение компании в этом году.

Резкое падение цен на природный газ

Международное рейтинговое агентство «Фитч рейтингс» (Fitch Ratings) понизило прогноз цены на этот год на крупнейших газовых хабах в Европе с 194 до 123 долларов за тысячу кубометров и отметило, что текущие цены не покрывают экспортные расходы «Газпрома».

Процесс восстановления цен на природный газ может продолжаться долгие годы, обратил внимание представитель «Фитч рейтингс» Дмитрий Маринченко на проведенной в режиме онлайн конференции на тему «Природный газ и нефтяная промышленность в мире и России: борьба за выживание».

«Газпром» же ожидает падения цен на природный газ в этом году по сравнению с 2019 годом с 211 долларов за тысячу кубометров до 133 долларов.

Хотя Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, с открытием новых маршрутов поставок такими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ), как Катар и США, а также Азербайджаном — по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) через Турцию, конкуренция нарастает.

Эксперты отмечают, что России из-за растущей конкуренции, возможно, придется проявить большую гибкость при согласовании новых условий поставок природного газа в Европу и Турцию.

Риски новых санкций

Еще одной проблемой, которую «Газпром» должен преодолеть в среднесрочной перспективе наряду с падением спроса и цен на природный газ, является ускоренный США процесс введения санкций из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

5 июня в Сенате США был представлен законопроект, предусматривающий наложение жестких санкций на проект «Северный поток — 2», предназначенный для транспортировки российского природного газа в Европу через Германию.

В законопроекте, поддерживаемом как республиканцами, так и демократами, под названием «Закон об обеспечении энергетической безопасности Европы», подчеркивается, что проект «Северный поток — 2» усилит экономическое и политическое влияние Москвы в Германии и других европейских странах, выражается необходимость введения санкций в отношении всех компаний и банков, участвующих в работах по подводной прокладке труб и кредитовании проекта.

В то время как западные компании, предоставляющие услуги по прокладке труб, выходят из проекта из-за угрозы санкций, четкий график ввода газопровода в эксплуатацию, который пока отложился на период после 2020 года, определить невозможно.

В рамках проекта «Северный поток — 2», общая стоимость которого, как ожидается, составит около 10 миллиардов евро, планируется поставлять в Германию через Балтийское море 55 миллиардов кубометров российского газа в год.

Инвестиции «Газпрома» уменьшаются

Из-за возникших трудностей «Газпром» объявил о возможном сокращении своей инвестиционной программы, предусмотренной в этом году в объеме около одного триллиона рублей, примерно на 20% — до 784 миллиардов рублей.

Источники, близкие к компании и российскому правительству, в беседе с российской газетой «Ведомости» отметили, что в 2022 году эти сокращения могут составить 450 миллиардов рублей.

Однако аналитики предупреждают, что компания опоздала с инвестициями в СПГ и другие сырьевые продукты, из-за ее высокой зависимости от традиционной добычи и экспорта природного газа данные меры могут быть недостаточными.