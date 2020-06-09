Пора на свободу Валерий Ступаченко

9.06.2020, 16:52

3,388

ФОТО: «НАША НІВА»

Протест против опостылевшего режима становится массовым.

Закончился май 2020 года, «шагает» по нашей жизни июнь…

Многим белорусам этот май запомнится надолго. И причин тому несколько.

Активно продолжалась безуспешная война с пресловутой «короной». Пока, к сожалению, явный перевес на ее стороне.

9-го мая в столице состоялся тот самый военный парад. Или, если мрачно пошутить, – «марш самоубийц». Мой знакомый отставник, п/полковник, по этому поводу выразился так: «Дедушка уже старенький, вот и дуркует напоследок».

Но если для господ офицеров, с их звездами на погонах, – это дело службы и карьеры, а вот безропотных солдатиков-срочников, а также их матерей – заранее искренне жаль…

…А еще в ушедшем мае во весь голос заявили о себе бобруйские медики, самый передовой их отряд – работники Скорой помощи, – врачи, фельдшеры, медсестры, водители. Т.е. те, кто первыми срочно приезжают на помощь человеку. И в случае с «короной» они тоже оказались, выражаясь военным языком, – «на передке», на самом переднем крае. Спасали жизни людей, видимо, заражались сами, болели и, возможно, умирали – тоже… Информация ведь о смертях, заболевших в Бобруйске – скрывается от народа… В чем, как по мне, есть признаки и «несообщения об опасности» и «Халатности»… В «составе организованной группы», так сказать…

Никто не тянул правителя за язык публично наобещать медикам невиданных доселе прибавок к зарплате за смертельный риск в их нынешней работе. Но тем не менее – раз уж издан был Указ № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения», то…

Но – против своих ожиданий – получили медики по итогам апреля вместо широко разрекламированной прибавки лишь… просим читателей самим подобрать слова и синонимы к ним. Причем, просьба: устойчивое выражение «дырка от бублика» не использовать – занято! используется по другому, государственному поводу, характеризуя 26-летнее правление…

А 20 мая к медикам приехало телевидение, пресловутое БТ, – снимать очередной, привычный для себя «благостный» сюжет. С сиропом и патокой. Но врать на камеру медики отказались наотрез, а правду снимать не пожелали уже телевизионщики. И красивой картинки о нашем всеобщем благоденствии, со всеобщим «одобрямс», у них не получилось. Только двое (как рассказали «БК» сами медики), у кого с выплатами, в самом деле, было все хорошо, поговорили с этими работниками «пропаганды».

Что тут еще сказать?! Что добавить? «Фирменный» рецепт борьбы с «короной» при участии трактора, хоккея, сауны, и водки почему-то так и не сработал. Вся надежда – как и всегда – на медиков. Так что – будьте уж добры, – заплатите им как следует…

Господь многое прощает, но шуточки этого смешного «профессора» над тысячами человеческих жизней простит навряд ли… И правильно сделает…

А вот день 30 мая вообще поразил меня «всерьез и окончательно».

День этот был очень холодный, очень ветреный, и плюс к тому – не переставая лил проливной дождь.

Но наши люди, бобруйчане, в течении трех часов, с 17.30 до 20.30, кто с зонтиками, а кто и без, терпеливо выстояли длиннющую очередь, протянувшуюся по ул. Минской… метров на 200 метров или больше.

Стояли люди не за сервелатом или пармезаном. Это была очередь за свободой, эту очередь не перепутаешь ни с какой другой.

А конкретно – стояли всего лишь для того, чтобы поставить свои подписи в подписных листах за практически неизвестную молодую женщину по имени Светлана. И причин тому две.

Первое – надоела за 26 лет до почечных коликов эта нелепая, откровенно хамоватая, зачастую вызывающая стыд за свой лексикон, фигура из «винтажных» 70-х – 80-х гг., которой, к сожалению, удалось превратить прекрасную европейскую страну в один большой совхоз «Городец» образца тех старых, милых его сердцу времен.

(В той дождливой очереди кто-то оригинально высказался: «Поставь на выборах рядом с ним табуретку, по-честному сосчитай голоса, – и будь уверен: победит табуретка!»).

А второе – людей до глубины души возмутила наглая, глупая, примитивная провокация против мужа Светланы, известного блогера Сергея Тихановского, придуманная и разыгранная в Гродно настолько наивно, что изобрести что-то подобное не додумался бы ни один уважающий себя драмкружок сельской школы.

Из Минска доставили даму «нетяжелого поведения» 39-ти лет от роду. В век интернета что-либо найти в сети не составляет труда. Нашли и ее. Стоят ее услуги 120 долларов за два часа «контакта» с ней. Вот такая «звезда балета», как можно судить, находящаяся «на довольствии» у одной из организаций на три буквы.

Дама эта – «специфического поведения» – стала хватать Сергея за одежду, задавать глупые, но при этом провокационные вопросы, с явно оскорбительным оттенком. Быстро поняв, кто перед ним, Сергей отказался общаться с ней и отошел в сторону. Дамочка пожаловалась милиционерам, тут же «нарисовавшимся», что этот гражданин, видите ли, не желает с ней общаться! Жалоба подобного рода – это что-то новое, оригинальное! Будто бы такое «общение» является какой-то «законодательной» обязанностью Тихановского!

Милицийонеры – без лишних слов – двинулись в сторону блогера. Видимо, чтобы принудить его – поговорить с этой дамой, пусть и без денег. Вскоре один из них киношно «брыкнулся» на асфальт и старательно стал изображать из себя испускающего дух «умирающего лебедя». Или же принимающего мучительную смерть от вражьей руки героического защитника правопорядка. В общем: простите все мои грехи – я помираю по заданию партии и правительства… Ну, или делаю такой вид…

Совершенно «случайно» рядом оказался микроавтобус с минскими номерами, с минским ОМОНОМ. Разумеется, Сергей был тут же арестован за «насилие в отношении сотрудников милиции». Видимо – «бесконтактное», поскольку Тихановский, по свидетельству всех, кто там был, находился на значительном расстоянии и не прикасался к уронившему себя милиционеру даже ментально.

Всю эту бутафорию немедленно показали по бел. ТВ – самому правдивому ТВ в мире! Где не соврут даже на голубом глазу.

Но до примитивно устроенных организаторов всего этого балагана, видимо, никак не дойдет, что ныне у каждого человека в кармане имеется своя телекамера в виде смартфона.

Альтернативный видеосюжет, снятый с разных точек многими присутствующими гражданами – во всех его деталях, – немедленно был выложен в интернет и вызвал возмущение огромной массы белорусов. Можно даже сказать – «электоральное» возмущение!

Многие зрители моментом опознали и эту даму, и личность милиционера. Некоторые люди даже предлагают вручить последнему приз за актерское мастерство.

В общем, топорно разыгранная сценка провалилась с треском, в очередной раз показав интеллектуальный уровень наших власть придерживающих.

На следующий после этой провокации день людей в «подписных» очередях стало заметно больше. Не только в областных центрах, но и в небольших районных городках.

Для Беларуси это что-то новое. Протест против опостылевшего режима становится массовым. Чем дольше нынешние власти держат Тихановича в тюрьме, тем больше и больше в глазах простых белорусов он становится национальным героем. Неужели эти они сами не понимают такого простого факта? Ну так мы объясняем…

Всего же за эти два дня, 30 и 31 мая, в Беларуси были задержаны около 50 человек. Часть из них, по нашей устоявшейся («устаканившейся» в прокурорско-судейских кабинетах) традиции, получили «сутки» и штрафы. Это в добавление к тем, более чем 170 нашим гражданам, что были задержаны, оштрафованы и посажены ранее, но тоже в течение этого ушедшего мая 2020 года…

В подавляющем большинстве это были журналисты, блогеры, политики, правозащитники, демократические активисты… То есть те, кто считает, что наш Основной Закон – Конституция ныне фактически превращена в сборник «Сказок народов мира».

В качестве неполитического постскриптума

Но не только политикой жил этот май. Каждый год, 10 мая, почитатели творчества поэта и актера Владимира Высоцкого отмечают… первый съемочный день сериала «Место встречи изменить нельзя».

В этот день, 10 мая 1978 года, в Одессе снимался эпизод в бильярдной, где Жеглов (В. Высокий) во время игры с уголовником «Копченым (Л. Куравлев) раскручивает его: «Ну ты же домушник, Копченый, а не мокрушник. Колись, где взял браслет?».

В бильярд оба они играть не умели, и на крупных планах шары в лузы вгонял их «дублер», мастер спорта, одессит Владимир Иванов.

Также в этот день исполнялось 40 лет звезде французского кино, жене В. Высоцкого Марине Влади, что после съемочного дня было достойно отмечено всей киногруппой.

А 17 мая – тоже дата. В этот день автор этих строчек когда-то навсегда распрощался с армейской службой, отдав ей, согласно советскому Закону, два года, и 11 суток своей жизни.

Правда, из них 31 сутки провел на гауптвахте, как «злостный нарушитель и т.д.». (Тоже мне, нарушитель… Что, уже и в самоволку нельзя выйти ночью погулять?)

К чему это я? Пора на свободу!

Валерий Ступаченко, «Бобруйский курьер»