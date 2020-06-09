Британия хорошо заплатит водителям за переход с ДВС на электричество 1 9.06.2020, 17:01

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Правительство готовит вариант предложения по стимулированию автоиндустрии.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон готов сделать серьезный шаг в поддержке индустрии электрического автотранспорта. Он планирует выдавать автомобилистам по £6000 при замене дизельного или бензинового транспорта на электрический. Все детали программы стимулирования отказа от ДВС в стране должны быть готовы к 6 июля, пишет hightech.plus.

Несмотря на то, что экономика Великобритании, как и большинства стран Европы, пострадала от пандемии коронавируса, премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает придать ей новый импульс при помощи электрификации транспорта. Команда Джонсона готовит черновой вариант предложения по стимулированию автоиндустрии. В проекте — выдать владельцам автомобилей с ДВС £6000 или около $7,6 тыс, если они захотят пересесть на электромобиль.

Премьер-министр собирается объявить об этой программе 6 июля. Предполагается, что эта мера должна поддержать британских производителей электротранспорта — в частности, Jaguar и Mini — которых подкосил экономический спад, а заодно и простимулирует всю экономику страны.

Особенно эта дотация может понравиться бережливым покупателям, которым нравится идея меньше расходовать на эксплуатацию электромобиля, но которых отпугивает высокая цена электромобилей.

Кроме того, предложение премьера вполне соответствует долгосрочным планам страны по установлению полного запрета на продажи автомобилей с ДВС, запланированному на 2035. Если к тому времени рынок машин с ДВС останется значительным, осуществить эту реформу будет непросто.

Не ясно, впрочем, достаточно ли в стране развита инфраструктура для реализации этого плана, сомневается Engadget. Даже если предположить, что люди захотят покупать новые машины в разгар пандемии. Но если идея приживется, она может стать примером для подражания другим странам.

По мнению президента General Motors Марка Рейса, люди не начнут массовое покупать электромобили, пока производители не сделают их дешевле и не обеспечат большую дальность хода.