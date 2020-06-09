Поляки рассказали, сколько в стране легально работает белорусов 1 9.06.2020, 17:47

1,589

Польша входит в топ-5 стран, в которые белорусы чаще всего отравляются на заработки.

В Польше работает почти 42 тысячи белорусов, сообщает wyborcza.pl. Речь про наших соотечественников, которые подпадают под соцстрахование. В статистике не учитываются те, кто трудится нелегально или выполняют работу по контракту. То есть фактически число трудовых мигрантов из Беларуси может быть больше, пишет tut.by.

Издание отмечает, что около 72% от всех трудовых мигрантов, которые трудятся в Польше, составляют украинцы.

При этом с февраля по апрель этого года число иностранцев, которые подпадают под социальное страхование, сократилось почти на 48 тысяч человек.

Польша входит в топ-5 стран, в которые белорусы чаще всего отравляются на заработки. Однако из-за пандемии и закрытых границ число трудовых мигрантов, по данным Департамента по гражданству и миграции МВД, число выезжающих на заработки сократилось в том числе и в Польшу.