Минчанин: Я подписался за перемены и привел всех своих друзей 9.06.2020, 17:56

Фото: «Наша Ніва»

В этом году в Беларуси сложилась уникальная ситуация.

7 июня в 37 городах Беларуси прошли пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов. Десятки тысяч людей поддержали перемены и свободу. Молодой минчанин, который пришел на пикет, оценил шансы белорусов на победу:

- Я уже подписался за перемены, привел сегодня всех своих друзей. Лукашенко управляет страной не в наших интересах, поэтому мы так плохо живем. В этом году у нас уникальная ситуация - никто не поддерживает эту власть. Наши шансы на перемены резко выросли, у Лукашенко нулевая поддержка, люди им очень недовольны.

Напомним, сайт Сharter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию с пикетов.