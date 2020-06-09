Goldman Sachs спрогнозировал скорое падение цен на нефть 9.06.2020, 18:06

1,181

иллюстрационное Фото

Инвестбанк указывает, что цены на нефть упадут в ближайшие недели.

Несмотря на то что еще накануне стоимость нефти Brent превысила $43, цена на нее в ближайшие недели может вернуться к $35 за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз американского инвестбанка Goldman Sachs, передает РБК.

Компания указывает, что цена снизится из-за неопределенности относительно того, каким будет дальнейший спрос, и «пугающих» запасов топлива.

Отметку $40 нефтяные котировки преодолели впервые с марта на фоне решения в рамках ОПЕК+ продлить сокращение нефти до конца июля. 8 июня Brent стоил дороже $43 за баррель. Но 9 июня топливо уже подешевело до $39,93 за баррель. Это произошло, в частности, после того, как Саудовская Аравия 8 июня заявила, что с июля планирует увеличить добычу нефти.

Предыдущее соглашение перестало действовать с начала апреля, однако цены на нефть резко обвалились уже с марта, когда стало известно, что сделку не будут продлевать. Цена Brent опускалась ниже $20 за баррель. Новую сделку ОПЕК и страны, не входящие в картель, в том числе Россия, заключили 12 апреля. Это соглашение предполагало, что с 1 мая добычу нефти начнут сокращать на 9,7 млн барр., с июля объемы начнут постепенно наращивать, сначала на 7,7 барр. в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки.