По Беларуси прокатились сильные ливни с грозами и градом

По Беларуси прокатились сильные ливни с грозами и градом1
- 9.06.2020, 18:09
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Фотофакт.
Июньская жаркая погода привела за собой сильные грозы, как и обещали синоптики. В разных уголках Беларуси сегодня идут ливни с грозами и градом. Крупные льдинки-шарики и непогода в целом тут же стали героями социальных сетей, пишет «Онлайнер».
Минский град сегодня выглядел вот так. Минчане переживают за помидоры.
Вот такая непогода разыгралась в Дзержинском районе. В Instagram пишут, что град побил грядки и крыши.
Крупный град выпал сегодня в Заславле. Пишут, что по размеру с перепелиное яйцо.
Маленькие жители Заславля даже стали собирать градинки в стаканчики.
Недалеко от Заславля град был почти с вишню.
В Воложинском районе град, конечно, поменьше, зато его выпало больше.
Вот такой ливень с градом прошел в 30 километрах от Минска.
А это непогода в Мяделе.
Синоптики прогнозируют на завтра также ливни и грозы на большей части территории страны.