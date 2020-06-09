По Беларуси прокатились сильные ливни с грозами и градом 1 9.06.2020, 18:09

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иллюстрационное Фото

Фотофакт.

Июньская жаркая погода привела за собой сильные грозы, как и обещали синоптики. В разных уголках Беларуси сегодня идут ливни с грозами и градом. Крупные льдинки-шарики и непогода в целом тут же стали героями социальных сетей, пишет «Онлайнер».

Минский град сегодня выглядел вот так. Минчане переживают за помидоры.

Вот такая непогода разыгралась в Дзержинском районе. В Instagram пишут, что град побил грядки и крыши.

Крупный град выпал сегодня в Заславле. Пишут, что по размеру с перепелиное яйцо.

Маленькие жители Заславля даже стали собирать градинки в стаканчики.

Недалеко от Заславля град был почти с вишню.

В Воложинском районе град, конечно, поменьше, зато его выпало больше.

Вот такой ливень с градом прошел в 30 километрах от Минска.

А это непогода в Мяделе.

Синоптики прогнозируют на завтра также ливни и грозы на большей части территории страны.