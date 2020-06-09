Дмитрий Гордон: Я видел очередь в полтора километра в Минске 6 9.06.2020, 18:30

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ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

Украинский журналист прокомментировал активность белорусов на пикетах по сбору подписей.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон хотел бы взять интервью у Сергея Тихановского, который сейчас находится в заключении.

- Я внимательно слежу за событиями, которые происходят в Беларуси. Там происходят довольно интересные события. Там не регистрируют блогера, который поднял голос против Лукашенко. Его арестовали и он не смог зарегистрироваться, но зарегистрировалась его жена.

Я видел очередь в полтора километра в Минске людей, которые хотят поддержать его (Сергея Тихановского - прим.). Они стоят один за другим, чтоб поставить подпись в его поддержку. Полтора километра!

Я хочу вам сказать, что мне очень интересно взять интервью у этого блогера, - сказал Гордон.