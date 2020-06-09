Ученые Гарварда: Коронавирус появился в Китае еще в сентябре 5 9.06.2020, 18:36

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Фото: REUTERS / China Daily

Это на три месяца раньше, чем китайские власти официально сообщили о появлении нового заболевания.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший мировую пандемию и унесший 440 тысяч жизней, появился в Китае еще в конце лета - начале осени прошлого года.

К такому выводу пришла группа исследователей Гарварда после анализа спутниковых снимков Уханя и поисковых запросов китайцев в национальном сервисе Baidu.

Резкий рост потока пациентов в больницы начался в сентябре 2019 года - на три месяца раньше, чем китайские власти официально сообщили о появлении нового заболевания.

Об этом свидетельствует «драматический всплеск» автотрафика у медицинских учреждений, который «совпал по времени» с массовыми запросами пользователей интернета по тегами, соответствующим симптомам Covid-19 - «кашель» и «диарея», полагают исследователи во главе с доктором Джоном Браунштейном, передает finanz.ru.

Логика поиска заключалась в том, что респираторные заболевания порождают специфическое поведение населения, которое может быть заметно со спутников, пояснил сам Браунштейн ABC News: «Мы пытались оценить, насколько загружены больницы, и для этого мы считали количество припаркованных у них машин. Когда инфекция разрастается, люди записываются на прием к доктору, возрастает трафик. Мы увидели это у множества учреждений».

В среднем число машин у больниц Уханя осенью 2019-го на 90% превысило показатели предыдущего года. У больницы медицинского университета Tongji пик пришелся на сентябрь.

Искать в интернете информацию о симптомах коронавируса, включающих кашель и расстройства пищеварения, жители провинции Хубей начали еще летом прошлого года, выяснила команда Браунштейна.

«Мы не можем с уверенностью утверждать, какой именно вирус вызывал эту болезнь и что именно спровоцировало наплыв пациентов в больницы, - признает он. - Но что-то происходило, что значительно отличалось от любого другого периода, на который мы обращали внимание.

Официально Китай сообщил о появлении нового типа коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию, 31 декабря 2019 года. На 9 июня, по данным Университета Джона Хопкинса, число случаев Covid-19 в мире достигло 7,231 миллиона.