В справке о смерти учителя, который две недели был на ИВЛ, — ни слова о COVID-19 3 9.06.2020, 19:07

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Фото: сообщество Хойникской гимназии во "ВКонтакте"

Родные учителя из Хойников получили заключение о смерти — и удивились.

Сын умершего учителя из Хойников Олега Саченко Роман прислал в редакцию tut.by заключение о смерти отца. Родные удивлены, что в нем не оказалось ни слова о коронавирусе, хотя COVID у мужчины был подтвержден лабораторно. Официальной же причиной смерти мужчины названа левожелудочковая недостаточность.

Роман недоумевает: во всех больничных документах и в больничном листе у папы стоял диагноз В34.2 — по Международной классификации болезней (МКБ-10) это означает «Коронавирусная инфекция неуточненная». Но о ней в причинах смерти в заключении нет ни слова.

— Мы задумались, сколько же тогда умерших в стране с коронавирусом, если, например, папу, у которого тест показал COVID-19, в итоге не посчитали? — говорит сын умершего.

Напомним, Олег Саченко заболел 16 мая. Первые два экспресс-теста показали отрицательный результат. А вот мазок ПЦР, результат которого пришел через неделю после госпитализации, был положительным.

— Но мы уже и до результатов знали, что у папы коронавирус. Ему сделали КТ, сказали, что 90% легких поражено, поставили двустороннюю пневмонию. Врач так и сказала: мол, у него «ковидные» легкие, — рассказывает TРоман.

25 мая Олега перевели на ИВЛ, у него начались осложнения, потребовался гемодиализ, и мужчину перевезли в Гомель. 7 июня он умер.

Фото: сообщество Хойникской гимназии во "ВКонтакте"

Напомним, по данным Минздрава на 9 июня, в Беларуси зафиксировано 50 265 случаев COVID-19, сообщило ведомство в телеграм-канале. Прирост за сутки — 812 новых случаев. Выздоровели и выписаны 24 506 пациентов (плюс 626 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 282 пациента (плюс шесть за последние сутки).