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Минобороны Беларуси подтвердило суицид офицера

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  • 9.06.2020, 19:35
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Минобороны Беларуси подтвердило суицид офицера
иллюстрационное Фото: 100.gpk.gov.by

Это уже второй подобный случай за последние два дня.

Соболезнование в связи со смертью офицера опубликовало Министерство обороны Беларуси. Как пояснила официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик, причиной смерти стал суицид, передает tut.by.

«Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким майора Свирида И. Д. в связи с его смертью. Военное ведомство окажет семье офицера необходимую помощь», — говорится в соболезновании.

По словам Натальи Гаврусик, суицид совершил начальник службы одной из механизированных воинских частей 1988 года рождения.

В Минобороны отметили, что из этических соображений и уважения к семье погибшего просят СМИ не распространять недостоверную информацию.

— Речь не идет о какой-то пропаже боеприпасов со склада, как об этом написал один из телеграм-каналов.

Это уже второй подобный случай за последние два дня. Накануне Министерство обороны сообщило, что от огнестрельной травмы погиб рядовой зенитной ракетной бригады.


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