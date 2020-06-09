закрыть
9 июня 2020, вторник, 20:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В США сегодня проходят похороны Джорджа Флойда

  • 9.06.2020, 20:17
  • 1,494
В США сегодня проходят похороны Джорджа Флойда
Хьюстон, гроб с телом Флойда в церкви перед началом его отпевания, 9 июня 2020
фото: reuters

Его смерть вызвала протесты по всей стране.

В Хьюстоне во вторник прощаются с Джорджем Флойдом, чья смерть 25 мая при задержании полицией вызвала протесты по всей стране. На похоронах присутствуют только родные и близкие покойного. После церемонии прощания хьюстонская полиция проводит траурный кортеж в соседний город Пирленд, где Флойд будет похоронен рядом с матерью. Телеканалы BBC, CNN, Euronews, SkyNews и другие ведут прямую трансляцию прощальных церемоний.

В понедельник вечером здание мэрии Хьюстона подсветили красно-золотой подсветкой – в цветах школы, где он учился. Многие города поддержали эту акцию в память о Флойде: красно-золотые огни зажглись в Лос-Анджелесе, Бостоне, Окленде, Лас-Вегасе, Нью-Йорке и других городах, сообщает svoboda.org.

В понедельник обвиняемый в убийстве Флойда полицейский Дерек Човин впервые предстал перед судом в Миннеаполисе. Он находится в тюрьме и выступал в суде по видеосвязи. В следующий раз ему предстоит предстать перед судом 29 июня.

В Миннеаполисе, где 25 мая скончался Флойд, 9 из 12 членов городского совета выступили за упразднение городской полиции, сочтя, что она не подлежит реформированию.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь уже не будет прежней
Беларусь уже не будет прежней Геннадий Федынич
Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь
Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь Дмитрий Бондаренко
«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина