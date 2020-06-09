Николай Козлов: Люди, которые совершили провокацию против Тихановского, вскоре будут сами привлечены к ответственности 2 9.06.2020, 20:29

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Миллионы белорусов посмотрели видео провокации.

Председатель ОГП Николай Козлов убежден, что происходит политическое преследование оппонентов, причем провокация организована безобразно грубо, передает «Радыё Свабода».

«Мы все видели видео: провокация была сделана безобразно грубо, как все, что сейчас делает государство.

Мне кажется, что те люди, которые спланировали эту провокацию и совершили ее, будут привлечены к уголовной ответственности в ближайшее время. Не Тихановский будет ее нести, а те люди, которые спланировали, санкционировали, дали команду и провели эту провокацию.

Кстати, в минувшее воскресенье тоже готовилась провокация, были камни, кирпичи, булыжники. Лукашенко понимает, что сохранит власть только силой и провокациями. Все, что осталось у Лукашенко - это силовые структуры, которые выполняют карательные функции», - считает Николай Козлов.