Следователи потребовали домашнего ареста для актера Ефремова 9.06.2020, 20:34

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Михаил Ефремов едет на допрос

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Актеру предъявлены обвинения в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Следователи решили обратиться в суд с просьбой назначить актеру Михаилу Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Таганского суда Москвы. Актеру предъявлены обвинения в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, передает РБК.

Авария с участием Ефремова произошла накануне в центре Москвы. Автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона тяжело пострадал, его экстренно доставили в больницу. Утром стало известно, что он умер от полученных травм. Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Изначально в отношении Ефремова было заведено дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Среди санкций по этой статье есть те, которые не предусматривают лишения свободы, например принудительные работы на срок до пяти лет. Но после смерти пострадавшего заведенное против Ефремова дело было переквалифицировано на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В случае признания виновным Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.