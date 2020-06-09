Аудронюс Ажубалис: Отказ от покупки электроэнергии с БелАЭС сделает ее нерентабельной 9.06.2020, 20:42

Аудронюс Ажубалис

Литовские политики призывают Латвию отказаться от покупки электроэнергии с небезопасной Островецкой АЭС.

9 июня у посольства Латвии в Вильнюсе прошел пикет. Литовские общественные деятели призывают Латвию отказаться от покупки электроэнергии с небезопасной Островецкой АЭС. Корреспондент Charter97.org в Вильнюсе поговорила с депутатом Сейма Литвы и бывшим главой МИД Аудронюсом Ажубалисом о методах остановки запуска АЭС.

- В Литве запрет на покупку электроэнергии с Островецкой АЭС закреплен законодательно с 2017 года. Литва стремится к тому, чтобы такое же решение приняли европейские партнеры — в частности, премьер Польши заявил о поддержке такой позиции, активно ведутся переговоры с Эстонией и Латвией. Насколько отказ от покупки электроэнергии с БАЭС способен остановить этот проект?

- Отказ от покупки электроэнергии с Островецкой АЭС сделает ее экономически нерентабельной. Беларуси не нужно столько электроэнергии. Долг за строительство АЭС слишком велик для Беларуси. Платить за эту ошибку будет сложно не только Беларуси, у которой просто не таких ресурсов, но и России, потому что в случае отказа от покупки энергии с Островецкой АЭС девать эту энергию будет просто некуда. У России тоже есть АЭС — куда же «положить» энергию с Островца? Останавливать? Строить реактор, чтобы остановить его? Так что отказ от покупки энергии — это очень действенный политический приём.

- Литовские политики предлагают связать любую экономическую поддержку Беларуси со стороны ЕС с вопросом безопасности Островецкой АЭС. При этом во время пандемии коронавируса власти Беларуси не сделали ничего, чтобы защитить население. Во время предвыборной кампании снова начались репрессии против гражданского общества. Должны ли эти вопросы также подниматься при обсуждении европейской поддержки либо безопасность АЭС — приоритетнее для Европы?

- Я скажу так: Островецкая АЭС — это нож, приставленный к горлу. Вопросы авторитаризма и отсутствия демократии в Беларуси актуальны уже десятки лет, к сожалению. И вина за это лежит не только на деятелях белорусского режима и на самом Лукашенко. Эта ситуация показывает и некоторую беспринципность части европейских политиков, которые стараются обмануть самих себя и время от времени находят в Беларуси какие-то признаки демократии. Вроде «вот опять, вот Лукашенко вот-вот станет на путь демократии, давайте дадим ему денег». Так было в 2010 году — и мы можем увидеть, что сейчас происходит в Беларуси. Я думаю, что этот самообман служит плохую службу Беларуси как государству.

- Вчера евродепутат от Литвы Пятрас Ауштравичюс обратился в Еврокомиссию с предложением ввести санкции против Беларуси в ответ на происходящие репрессии. Есть ли вероятность того, что Литва введет национальные санкции против Беларуси?

- При нынешнем правительстве это маловероятно. В 2016 году Литва была среди государств, которое выступило за снятие санкций с Беларуси. Сейчас надежды в этом вопросе мало. Но люди, которые демонстрируют бесхребетность в этом вопросе, делают медвежью услугу не только Литве, Латвии, но и самой Беларуси.