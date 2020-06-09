В среду в Беларуси ожидается до +32 градусов 9.06.2020, 20:47

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На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

10 июня в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Днем при грозах в отдельных районах прогнозируются град и сильные ливни. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Днем в отдельных районах прогнозируются шквалистые порывы ветра.

Ночью термометры покажут 16-21 со знаком "плюс", днем воздух прогреется до 26-32 выше нуля. Однако местами по Брестчине и Гродненщине ожидается только 23-25 тепла.