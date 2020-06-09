закрыть
9 июня 2020, вторник, 21:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В среду в Беларуси ожидается до +32 градусов

  • 9.06.2020, 20:47
В среду в Беларуси ожидается до +32 градусов
иллюстрационное Фото

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

10 июня в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Днем при грозах в отдельных районах прогнозируются град и сильные ливни. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Днем в отдельных районах прогнозируются шквалистые порывы ветра.

Ночью термометры покажут 16-21 со знаком "плюс", днем воздух прогреется до 26-32 выше нуля. Однако местами по Брестчине и Гродненщине ожидается только 23-25 тепла.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь уже не будет прежней
Беларусь уже не будет прежней Геннадий Федынич
Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь
Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь Дмитрий Бондаренко
«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина