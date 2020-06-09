Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне 9.06.2020, 20:52

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фото: NASA

На территории шестиугольника можно разместить около четырех земных шаров.

Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна. Таинственное образование на северном полюсе планеты было впервые обнаружено в начале 80-х годов аппаратами «Вояджер», и с тех пор ученые пытаются объяснить феномен. Шестиугольник огромен: он имеет около 25 000 километров в поперечнике, на его территории можно разместить около четырех земных шаров.

В статье в журнале PNAS, с которой ознакомилась «Газета.Ru», ученые описали трехмерную модель атмосферы, которую они протестировали в лабораторных условиях. Анализ показал, что вихрь, образующий шестиугольник, простирается вглубь атмосферы на тысячи километров.

Модель показала, что во внешних слоях атмосферы планеты-гиганта должны формироваться широтные течения, изменяющие направление и напоминающие те, что наблюдаются в действительности на планете. При этом в высоких широтах образуются полярные циклоны и высокоширотное течение с запада на восток.

«Анализ симуляции показал, что самоорганизующаяся турбулентность в форме гигантских вихрей ограничивает восточное течение, образуя шестиугольные формы», — написали ученые. – Мы утверждаем, что подобный механизм отвечает за восхитительную шестиугольную картину течений на Сатурне».