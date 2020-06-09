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Новые очаги COVID-19 выявлены в Минске

  • 9.06.2020, 21:01
Новые очаги COVID-19 выявлены в Минске

Заражение обнаружено в детском саду №268 и гимназии №40.

"В детском саду №268 заболели несколько сотрудников. В администрации сказали детей не приводить, карантин", - пишет читатель телеграм-канал “Баста!”.

"Минск, гимназия №40. У большинства учителей, состоявших в экзаменационных комиссиях на прошлой неделе, сегодня уже высокая температура. Новые комиссии комплектовали из тех, кто пока еще в строю", - сообщает подписчик.

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