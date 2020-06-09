Правозащитники признали задержанных по делу Тихановского политзаключенными 9.06.2020, 21:05

Сергей Тихановский на встрече в Гродно

Фото: TUT.BY

Белорусские правозащитники требуют немедленного освобождения всех активистов.

ПЦ “Вясна” опубликовал заявление правозащитного сообщества Беларуси по факту предъявления обвинения в якобы организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок Сергею Тихановскому и семи участникам пикета 29 мая в Гродно.

Минск, 9 июня 2020 г.

29 мая 2020 года во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской, который проходил в г. Гродно, сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала “Страна для жизни” Сергей Тихановский и еще, как минимум 15 граждан, принимавших участие в данном пикете.

9 июня восьмерым участникам мероприятия - Сергею Тихановскому, Дмитрию Фурманову, Вергилию Ушаку, Александру Арановичу, Василию Бобровскому, Артему Сакову и Владимиру Наумику было предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях (часть 1 статьи 342 УК Республики Беларусь). Двое из задержанных преследуются за насилие в отношении сотрудников милиции.

Мы отмечаем, что порядок сбора подписей членами инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов установлен арт.61 ИК: «сбор подписей избирателей может осуществляться в форме пикетирования. Получение разрешения на проведение пикетирования для указанных целей не требуется, если оно проводится в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами". Понятия пикетирования избирательное законодательство не содержит, следовательно, оно определяется в соответствии с законом "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь": пикетирование - публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов или протеста (без шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и других средств. К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том числе под открытым небом) в установленное время для совершения заранее определенного действия, организованное (в том числе через глобальную компьютерную сеть Интернет или иные информационные сети) для публичного выражения своих общественно - политических интересов или протеста.

Каких-либо ограничений по количеству участников, тематике и форме выражения мнения избирательное законодательство не содержит. Статья 61 ИК и постановление ЦИК № 14 “О разъяснении применения положений Избирательного кодекса Республики Беларусь о порядке выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь при проведении выборов в 2020 году” устанавливают дополнительные требования и ограничения для пикетов для сбора подписей: при сборе подписей избирателей члены инициативных групп вправе представлять гражданам для ознакомления информационные материалы с биографическими данными лиц, в поддержку которых осуществляется сбор подписей; названы информационные материалы, а также иные печатные материалы избирателям не раздаются. Кроме того, в условиях пандемии члены инициативных групп при сборе подписей должны следовать рекомендациям Минздрава по вопросам профилактики коронавирусной инфекции (применение масок, обработка рук и использование антисептиков).

Другие ограничения при проведении мирных пикетов являются недопустимыми как с точки зрения национального законодательства, так и в соответствии с международными обязательствами Беларуси.

Таким образом, пикет по сбору подписей, который был организован инициативной группой в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты происходил мирно, без нарушений общественного порядка, соответствовал как требованиям национального законодательства, так и стандартам мирных собраний.

В соответствии со статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, признается право на мирные собрания. Согласно статье 19 Пакта, каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или через печати либо художественных форм выражения, либо другими способами по своему выбору.

Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав, свобод и репутации других лиц. Оснований для применения законных ограничений этих прав и свобод к участникам пикета не было.

Задержание участников пикета произошло после явно незаконного вмешательства сотрудников милиции в коммуникацию граждан с руководителем инициативной группы С. Тихановским.

События, предшествовавшие задержанию - заявление действующего главы государства А. Лукашенко в адрес Тихановского, попытка помешать и создать конфликтную ситуацию на пикете со стороны нескольких женщин, незаконное вмешательство и задержание С. Тихановского сотрудниками милиции, демонстративное падение на землю милиционера и последующая реакция на инцидент государственных СМИ, позволяют сделать вывод о том, что в отношении Сергея Тихановского и инициативной группы Светланы Тихановской могла быть совершена провокация.

Анализ видеозаписей событий и свидетельств очевидцев позволяют сделать выводы об отсутствии оснований для задержания С. Тихановского, перечисленных в УПК Республики Беларусь, что свидетельствует о произвольном и незаконном задержании С. Тихановского, а потому к обвинению участников пикета в применении насилия в отношении сотрудников милиции в связи с осуществлением ими законной деятельности следует подходить критически.

Все перечисленные выше факты позволяют сделать выводы, о наличии политического мотива у стороны властей в преследовании членов инициативной группы Светланы Тихановской, направленных на недобровольное прекращение или изменение их публичной деятельности, а также создание препятствий для выдвижения Светланы Тихановской в качестве кандидата в президенты.

Согласно п. 3.1 Руководства по определению понятия “политический заключенный”, утвержденному белорусским правозащитным сообществом на ІІІ правозащитном форуме, лишение свободы в связи с ненасильственным осуществлением свобод, гарантированных международными нормами права в области прав человека, является основанием для признания такой личности политическим заключенным с требованием немедленного освобождения.

Это позволяет нам заявить, что уголовное преследование Сергея Тихановского, Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артем Сакова и Владимира Наумика является политически мотивированным, а сами перечисленные лица - политическими заключенными.

В связи с этим, мы представители белорусских правозащитных организаций, требуем от властей Беларуси:

немедленного освобождения Сергея Тихановского, Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артема Сакова и Владимира Наумика и прекращения уголовного преследования в отношении них по статье 342 УК;

немедленного объективного независимого расследования действий сотрудников милиции и тех участников пикета, которые нарушили закон и права граждан, с обеспечением им всех уголовно-процессуальных гарантий.

Правозащитный центр "Весна";

РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет”;

РОО “Правовая инициатива”;

ОО "Белорусская ассоциация журналистов”;

ПУ "Белорусский документационный центр».