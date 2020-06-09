Задержан блогер MozgON 9.06.2020, 21:12

Владимир Цыганович

Владимира Цыгановича без объяснения причин отвезли в РОВД.

Задержан блогер Владимир Цыганович. Два часа назад его силой вытащили из машины и без объяснения причин отвезли в РОВД, передает телеграм-канал «Нехта».

Продолжается преследование и других несогласных. Сегодня был произведён обыск у активиста Андрея Новикова, который помогал в организации пикета за Светлану Тихановскую 1 июня в Глубоком. Где он сам — неизвестно.

10 суток ареста получил витебский активист Александр Якушков за участие в пикете по сбору подписей за Тихановскую в Витебске 31 мая. Перед судом его 11 часов морили жаждой, несмотря на многочисленные просьбы предоставить воду.